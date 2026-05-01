Flore Loened “Découverte et atelier des algues de l’estran” Plage des Sables Blancs Locquirec
Flore Loened “Découverte et atelier des algues de l’estran” Plage des Sables Blancs Locquirec vendredi 15 mai 2026.
Locquirec
Flore Loened “Découverte et atelier des algues de l’estran”
Plage des Sables Blancs (N°40 de la rue des Sables Blancs) Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 13:30:00
Date(s) :
2026-05-15
C’est quoi une algue? Est-ce que ça se mange ? Peut-on les récolter et si oui, comment? Pourtant énormément utilisées par nos ancêtres bretons, les algues ne se retrouvent plus trop dans nos assiettes. Peu d’entre nous savent encore les reconnaître et les utiliser… Alors, embarquez pour une découverte haute en couleur et en saveur des algues de notre beau littoral! Apprenez à les différencier et initiez vous à la cuisine aux algues!
– Prévoir baskets (les bottes glissent dans les algues), ciseaux et récipient pour les algues
– Tout public
– Durée 3h00, cueillette puis cuisine des algues
– Sur réservation uniquement (uniquement 10 places) et si la météo le permet.
Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .
Plage des Sables Blancs (N°40 de la rue des Sables Blancs) Locquirec 29241 Finistère Bretagne
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English : Flore Loened “Découverte et atelier des algues de l’estran”
L’événement Flore Loened “Découverte et atelier des algues de l’estran” Locquirec a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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