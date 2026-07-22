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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Florence Mendez Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

vendredi 9 octobre 2026 · Espace Avel Vor · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Avel Vor
Adresse
135 Route Santik Beneat
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Florence Mendez

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

On ne dit jamais assez aux gens qu’ils sont cons, vous dirait l’humoriste. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches, avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle vous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter. Étonnante, touchante, inadaptée, l’humoriste prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles.

Informations pratiques
Placement libre assis.
Réservation recommandée, en ligne.   .

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30 

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English :

L’événement Florence Mendez Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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