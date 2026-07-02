Florent Marchet, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Florent Marchet Jeudi 19 novembre, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 27€ à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Depuis vingt-cinq ans, Florent Marchet construit une oeuvre attentive à celles et ceux que l’on entend peu. Plus conteur que chanteur, il revendique le désir de donner voix aux figurants du récit collectif. Avec Mobil Home, conçu entre Tunis, Paris et Bruxelles, Florent Marchet affirme une liberté artistique sans cesse décentrée. Toujours à la croisée de la chanson et du récit social, il poursuit une oeuvre singulière nourrie de nombreuses collaborations et d’expériences scéniques. Si Mobil Home traverse des thèmes contemporains — exclusion sociale, déclassement, masculinités, adolescence inquiète, menace ’effondrement — l’album évite le monochrome du gris et laisse entrevoir une lumière.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

À l’aube de ses 50 ans, Florent Marchet signe son septième album Mobil Home. Une lueur y circule, portée par l’élan rythmique et par la conviction qu’il reste possible d’aimer dans un monde bancal.

Bachir Tayachi