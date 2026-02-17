Florian Lex Imparfaits | Maison de la culture Maison de la culture Clermont-Ferrand

Florian Lex Imparfaits | Maison de la culture

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

2026-09-26

Venez voir Florian Lex dans son spactacle ‘Imparfaits à 20h30 à la Maison de la Culture.

English :

Come and see Florian Lex in his show Imparfaits at 8.30pm at the Maison de la Culture.

