Florian Lex Imparfaits | Maison de la culture Maison de la culture Clermont-Ferrand
Florian Lex Imparfaits | Maison de la culture Maison de la culture Clermont-Ferrand samedi 26 septembre 2026.
Florian Lex Imparfaits | Maison de la culture
Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 32 – 32 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez voir Florian Lex dans son spactacle ‘Imparfaits à 20h30 à la Maison de la Culture.
.
Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and see Florian Lex in his show Imparfaits at 8.30pm at the Maison de la Culture.
L’événement Florian Lex Imparfaits | Maison de la culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans