FLOW (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse
FLOW (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse jeudi 13 août 2026.
Toulouse
FLOW (CINÉMA EN PLEIN AIR)
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une soirée film en plein air, ça vous tente ?
Synopsis
Un film d’animation comme vous n’en avez jamais vu. Une odyssée animalière envoûtante et hypnotique, sans dialogues et sans personnages humains. Le portrait d’une humanité à la dérive et l’apprentissage du collectif. Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Sur un bateau, il trouve refuge avec d’autres animaux un capybara lymphatique, un lémurien matérialiste, un labrador joueur et un oiseau blessé. Mais s’entendre avec ses nouveaux compagnons est peut-être un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau.
Gints Zilbalodis, 2024. Belgique Fr. Lettonie. 85 min. Coul. DCP. 7.5 .
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10
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English :
How about an open-air film evening?
L’événement FLOW (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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