Informations pratiques

Luçon

Flowpulse, propulsez-vous dans l’eau

Centre aquatique Port’Océane Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:30:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Glissez sur ou sous l’eau à l’aide de scooters sous-marins et réalisez des parcours aquatiques !

Glissez sur ou sous l’eau à l’aide de scooters sous-marins et réalisez des parcours aquatiques !

Réservation obligatoire au 02 51 56 03 78 par téléphone ou directement sur place (Places limitées) .

Centre aquatique Port’Océane Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 03 78 accueil-piscine-lucon@sudvendeelittoral.fr

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English :

Glide on or under the water using underwater scooters and complete aquatic courses!

L’événement Flowpulse, propulsez-vous dans l’eau Luçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud