Flowpulse, propulsez-vous dans l’eau Luçon
vendredi 14 août 2026 · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Flowpulse, propulsez-vous dans l’eau
Centre aquatique Port’Océane Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Glissez sur ou sous l’eau à l’aide de scooters sous-marins et réalisez des parcours aquatiques !
Glissez sur ou sous l’eau à l’aide de scooters sous-marins et réalisez des parcours aquatiques !
Réservation obligatoire au 02 51 56 03 78 par téléphone ou directement sur place (Places limitées) .
Centre aquatique Port’Océane Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 03 78 accueil-piscine-lucon@sudvendeelittoral.fr
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English :
Glide on or under the water using underwater scooters and complete aquatic courses!
L’événement Flowpulse, propulsez-vous dans l’eau Luçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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