FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille

Informations pratiques

FLUX : Lumière sur la création régionale Jeudi 10 septembre, 20h30 L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Le dispositif Flux est une proposition de contenus en format court pour réinvestir l’avant-séance, à destination des cinémas de petite et moyenne exploitation de la Région Hauts-de-France. Il permet aux salles de proximité de renforcer leur identité et de se distinguer dans le paysage régional de l’exploitation. Il regroupe sur une même plateforme tous les outils à disposition des programmateurs.

Flux est proposé par les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images depuis l’automne 2014, à l’initiative de la Région Hauts-de-France et du CNC.

Les Rencontres Audiovisuelles ont en charge le volet « courts métrages » du dispositif, mettant chaque année à disposition des salles adhérentes une centaine de courts métrages régionaux ou internationaux.

www.flux-avantprogrammes.com

Déconseillé aux moins de 14 ans.

Durée de la projection : 1h25 env. Pause à mi-parcours.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

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L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/750-FLUX-LUMIERE-SUR-LA-CREATION-REGIONALE »}] [{« link »: « http://www.flux-avantprogrammes.com »}, {« link »: « https://lhybride.org/flux-lumiere-sur-la-creation-regionale/ »}, {« link »: « https://fb.me/e/4TYGX0ifO »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/750-FLUX-LUMIERE-SUR-LA-CREATION-REGIONALE »}] Lieu culturel atypique et unique en son genre porté par l’association Rencontres Audiovisuelles, L’hybride se consacre depuis 2007 au court métrage et aux nouvelles images.

En 2026, le lieu se transforme et devient la première salle de video mapping immersif des Hauts-de-France en intégrant ce nouveau volet dans sa programmation, tout en continuant à proposer des séances de courts métrages tout au long de l’année.

Un espace de diffusion et d’expérimentation où cinéma et arts numériques se rencontrent et se réinventent !

Projection d’une sélection de courts métrages régionaux nouvellement entrés dans le catalogue Flux – les avant-programmes au service des cinémas des Hauts-de-France et de la création régionale.