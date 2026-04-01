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FLY YOGA Lieu-dit Monde Aurignac

FLY YOGA Lieu-dit Monde Aurignac

FLY YOGA Lieu-dit Monde Aurignac jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Lieu-dit Monde

Adresse : LA GLISSADE

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-09T18:30:00

Fin : 2026-04-09T

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Aurignac

FLY YOGA

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16

Emilie vous propose…
Le Fly Yoga, également connu sous le nom de yoga aérien, est une pratique qui combine le yoga traditionnel avec des mouvements en suspension à l’aide d’un hamac.
Alors, à vous de pratiquer !   .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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Emilie offers you…

L’événement FLY YOGA Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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