FLY YOGA Lieu-dit Monde Aurignac

Aurignac

FLY YOGA

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16

Emilie vous propose…

Le Fly Yoga, également connu sous le nom de yoga aérien, est une pratique qui combine le yoga traditionnel avec des mouvements en suspension à l’aide d’un hamac.

Alors, à vous de pratiquer ! .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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Emilie offers you…

L’événement FLY YOGA Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE