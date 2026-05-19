Saint-Palais-sur-Mer

Flyin’Festival

Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Organisé par un collectif passionné de musique et de leur région, le Flyin’Festival est bien plus qu’un simple événement musical — c’est une expérience entre terre et océan, avec une vue imprenable sur le phare de Cordouan

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Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56

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English :

Organized by a collective passionate about music and their region, the Flyin’Festival is much more than a simple musical event? it’s an experience between land and ocean, with a breathtaking view of the Cordouan lighthouse

L’événement Flyin’Festival Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Royan Atlantique