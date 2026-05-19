Flyin’Festival Saint-Palais-sur-Mer
Flyin’Festival Saint-Palais-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Flyin’Festival
Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Organisé par un collectif passionné de musique et de leur région, le Flyin’Festival est bien plus qu’un simple événement musical — c’est une expérience entre terre et océan, avec une vue imprenable sur le phare de Cordouan
.
Esplanade du Concié Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56
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English :
Organized by a collective passionate about music and their region, the Flyin’Festival is much more than a simple musical event? it’s an experience between land and ocean, with a breathtaking view of the Cordouan lighthouse
L’événement Flyin’Festival Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Royan Atlantique
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