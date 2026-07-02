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AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer

Initiation sport découverte Escrime Saint-Palais-sur-Mer

mardi 4 août 2026 · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place du Commerce
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Initiation sport découverte Escrime

Place du Commerce Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :
2026-08-04

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Place du Commerce Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  mairie@stpalaissurmer.fr

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English :

L’événement Initiation sport découverte Escrime Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Royan Atlantique

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