Les Escales Saint Palaisiennes Balade contée Centre nautique Saint-Palais-sur-Mer
mercredi 5 août 2026 · Centre nautique · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Les Escales Saint Palaisiennes Balade contée
Centre nautique 70 avenue de Pontaillac Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
8 rendez-vous artistiques et musicaux qui viendront rythmer la saison estivale, dans des lieux emblématiques et chargés d’histoire de la commune. Une belle occasion de marier spectacle vivant et patrimoine local.
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Centre nautique 70 avenue de Pontaillac Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Eight artistic and musical events will punctuate the summer season at iconic venues steeped in the town’s history. A wonderful opportunity to combine live performances with local heritage.
L’événement Les Escales Saint Palaisiennes Balade contée Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-11 par Royan Atlantique
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