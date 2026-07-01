Flying Chevals, swing vaudou Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
jeudi 30 juillet 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Flying Chevals, swing vaudou
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
FLYING CHEVALS, ou une chevauchée du Bayou à Bourbon Street, invitant à la fête tout le monde sur sa route…
Danses endiablées ou slows envoûtants, ça fait bouger les cœurs, chavirer les pieds, ça étire les zygomatiques et soigne de plein de choses.
Une musique qui réveille les esprits vaudous et fait revivre les années folles !
Chloé Derrouaz Chant, Christophe kéké Lelarge Contrebasse, Louison Lelarge Banjo,Marc le marquis Dupont Batterie, Louri Derrien trompette, Madeg Menguy saxophone, Vivien Hautenauve trombone .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Flying Chevals, swing vaudou Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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