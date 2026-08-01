Flying Duchamp La Mutante Lannion
jeudi 27 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Flying Duchamp
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Flying Duchamp est une osmose de rock français, de pop tentaculaire et de punk poétique.
ERIC DUCHAMP, au chant et à la guitare.
Auteur, compositeur et interprète français né en 1979 à Clamart, installé dans les Côtes d’Armor. Il squatte la scène musicale depuis 1994.
Nourri d’expériences artistiques avec Gary Lucas, Franck Darcel, de BO de films, CrewstyPop, Dans Tous les Sens du Terme…
GRÉGOIRE DUBRUEL, à la basse et aux choeurs.
1er prix du Conservatoire National de Région il est aujourd’hui encore contrebassiste dans de prestigieux orchestres nationaux.
BÜCHE
Florence Rousseau commence le saxophone très jeune.
Ce sera son instrument au conservatoire d’où elle sortira diplômée et c’est avec lui qu’elle expérimentera les orchestres symphoniques mais aussi les groupes de punks !
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Flying Duchamp Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Festival Cordes en Trégor Soirée création musique & danse Chapelle Ste-Anne Lannion 11 août 2026
- Eclectiques Place des Patriotes Lannion 11 août 2026
- Création d’un attrape rêves Hall de l’aéroport Lannion 11 août 2026
- Festival Cordes en Trégor Concert-goûter musique & danse en plein air Espace Sainte Anne Lannion 12 août 2026
- Festival Extérieur-Jour | Karaoké Social Club + (H)être, spectacle La Mutante Lannion 12 août 2026