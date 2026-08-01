Flying Duchamp La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Flying Duchamp

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Flying Duchamp est une osmose de rock français, de pop tentaculaire et de punk poétique.

ERIC DUCHAMP, au chant et à la guitare.

Auteur, compositeur et interprète français né en 1979 à Clamart, installé dans les Côtes d’Armor. Il squatte la scène musicale depuis 1994.

Nourri d’expériences artistiques avec Gary Lucas, Franck Darcel, de BO de films, CrewstyPop, Dans Tous les Sens du Terme…

GRÉGOIRE DUBRUEL, à la basse et aux choeurs.

1er prix du Conservatoire National de Région il est aujourd’hui encore contrebassiste dans de prestigieux orchestres nationaux.

BÜCHE

Florence Rousseau commence le saxophone très jeune.

Ce sera son instrument au conservatoire d’où elle sortira diplômée et c’est avec lui qu’elle expérimentera les orchestres symphoniques mais aussi les groupes de punks !

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Flying Duchamp Lannion a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose