FM26 : Luluberlu And Friends, Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris), Paris
FM26 : Luluberlu And Friends, Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris), Paris dimanche 21 juin 2026.
FM26 : Luluberlu And Friends Dimanche 21 juin, 17h00 Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris) Paris
Venez nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
DJ Set sur les quais de seines, près de St Michel Notre Dame (Paris).
– House (ambiance rosé-quais de seine au soleil, ça chill un max)
– French touch (Daft Punk, justice…)
– Electro (bass house, dubstep, trap)
– Techno
– Com/rap (les plus grands classiques)
VENEZ NOMBREUX !
Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris) Saint michel notre dame Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France https://www.instagram.com/l.u.l.u.0.2/ Quais de seine Accessible à pieds ; à 2 min de la station de métro/RER « Saint Michel Notre Dame », en plein centre de Paris
DJ Set sur les quais de seines, près de St Michel Notre Dame (Paris).
©ministère de la Culture
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