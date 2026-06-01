FM26 : Luluberlu And Friends, Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris), Paris

FM26 : Luluberlu And Friends Dimanche 21 juin, 17h00 Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris) Paris

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

DJ Set sur les quais de seines, près de St Michel Notre Dame (Paris).

– House (ambiance rosé-quais de seine au soleil, ça chill un max)

– French touch (Daft Punk, justice…)

– Electro (bass house, dubstep, trap)

– Techno

– Com/rap (les plus grands classiques)

VENEZ NOMBREUX !

Quais des grands Augustins (Saint-Michel Notre Dame, Paris) Saint michel notre dame Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France https://www.instagram.com/l.u.l.u.0.2/ Quais de seine Accessible à pieds ; à 2 min de la station de métro/RER « Saint Michel Notre Dame », en plein centre de Paris

DJ Set sur les quais de seines, près de St Michel Notre Dame (Paris).

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