FMP Express

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Un vent d’aventure souffle sur le littoral !

Cet été, Fort-Mahon-Plage accueillera pour la 2ème fois un grand jeu de piste grandeur nature, fun, sportif et remplis de surprises en tout genre !

Les participants devront relever des défis, résoudre des énigmes et surmonter bons nombre d’obstacle pour atteindre la ligne d’arrivée.

Épreuve en binôme ouverte aux personnes âgées de plus de 12ans (Attention mineur accompagné obligatoirement d’un adulte) Places limitées

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

English :

A wind of adventure blows across the coast!

This summer, for the 2nd time, Fort-Mahon-Plage will be hosting a life-size treasure hunt fun, sporty and full of surprises!

Participants will have to take up challenges, solve enigmas and overcome a number of obstacles to reach the finish line.

Open to all over 12 years of age (minors must be accompanied by an adult) Places are limited

L’événement FMP Express Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-05-28 par OT DE FORT MAHON