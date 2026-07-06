Focus et Conversations Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 11:00 – 17:30

Gratuit : non Gratuit, avec ou sans réservation

Autour d’Orphée?et Eurydice?et de la variation AMOUR MORTEL, Angers Nantes Opéra a imaginé plusieurs résonances, en complicité avec le comité ÉCHO. Une manière d’initier l’échange sur le spectacle en préparation, en explorant l’idéalisation des sentiments, les postures préconçues au sein d’un couple et la romantisation de l’amour.? Au cours des journées Focus, deux semaines avant la première, puis des Conversations lors des représentations, on débattra ensemble de ce qu’on appelle les preuves de l’amour. Vous pourrez rencontrer les artistes lors d’une table ronde, d’une introduction à la musique, ou encore d’un bord de plateau. Ces journées seront aussi l’occasion d’assister à des répétitions publiques, d’arpenter le Théâtre Graslin pour découvrir des œuvres plastiques en lien avec l’histoire, ou de prendre part à des lectures sur la pause méridienne, dont l’une sur les dessous sociologiques du mariage. Une conférence performée nous réunira autour de l’impact des émotions sur le corps et, pour le dernier soir, nous partagerons, lors d’un temps convivial, les musiques qui nous rappellent l’histoire d’Orphée et celle d’Eurydice.? Programme complet à retrouver sur angers-nantes-opera.com

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/focus-et-conversations



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