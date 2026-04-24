Focus sur nos collections Fernand Léger, André Mare et leurs amis une histoire de liens Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Argentan

Focus sur nos collections Fernand Léger, André Mare et leurs amis une histoire de liens

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-30

Avant d’être des figures majeures de la modernité, Fernand Léger et André Mare étaient deux amis d’enfance à Argentan. Installés à Paris en 1904, ils ouvrent un atelier commun et rassemblent autour d’eux un cercle d’artistes, d’architectes et de décorateurs. Unis par une même soif de modernité et un esprit de camaraderie, ces créateurs traversent la guerre et collaborent sur des projets audacieux.

L’exposition Fernand Léger, André Mare et leurs amis une histoire de liens vous invite à découvrir, en quatre sections, cette effervescence où l’amitié était un moteur de création.

Tout public, visite libre. .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Focus sur nos collections Fernand Léger, André Mare et leurs amis une histoire de liens

L’événement Focus sur nos collections Fernand Léger, André Mare et leurs amis une histoire de liens Argentan a été mis à jour le 2026-04-09 par Terres d’Argentan Intercom