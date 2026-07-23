Foire à la basse-cour Ecomusée de la Bintinais RENNES

Informations pratiques

Le temps d’un après-midi, l’Écomusée ouvre les portes de sa basse-cour pour un rendez-vous incontournable des amateurs de basse-cour, des éleveuses et éleveurs, comme des familles.

C’est le seul moment de l’année où vous pourrez acheter les poules, coqs, canards et oies élevés à la Bintinais. Parmi eux, plusieurs races locales emblématiques, comme la Coucou de Rennes ou la Noire de Janzé, que l’Écomusée contribue à préserver aux côtés de ses partenaires.

Une vingtaine d’éleveuses et d’éleveurs seront également présents avec leurs animaux : poules, canards, oies, pigeons, lapins… L’occasion de découvrir la richesse des races de basse-cour, d’échanger avec des passionnés et de recueillir leurs conseils, que vous soyez éleveur débutant ou simplement curieux.

Un après-midi convivial pour découvrir un patrimoine vivant, échanger avec des passionnés et mieux comprendre les enjeux de la préservation des races locales… avant, peut-être, d’en accueillir quelques-unes chez vous.

Pensez à prévoir le transport des animaux.

Événement sous réserve des conditions sanitaires liées à la grippe aviaire.

Avec la participation de l’Union des associations avicoles de l’Ouest.