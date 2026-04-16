Saint-Branchs

Foire à l’Oignon Saint-Branchs

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La Foire à l’Oignon est un événement populaire qui mêle chine, marché de producteurs et animations villageoises au cœur de la Touraine méridionale.

La foire propose des animations et de la musique tout au long de la journée, ainsi qu’une restauration sur place et une buvette. L’entrée est gratuite

La Foire à l’Oignon est un événement populaire qui mêle chine, marché de producteurs et animations villageoises au cœur de la Touraine méridionale.

Le village de Saint-Branchs est connu pour ses deux foires annuelles emblématiques la Foire à l’Oignon au printemps et la Foire aux Noix en automne, qui perpétuent les traditions agricoles de la Touraine. L’église et les maisons de tuffeau du bourg témoignent d’un patrimoine rural bien préservé.

La foire propose des animations et de la musique tout au long de la journée, ainsi qu’une restauration sur place et une buvette. L’entrée est gratuite .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 30 15

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English :

The Foire à l’Oignon is a popular event that combines bargains, farmers’ markets and village entertainment in the heart of southern Touraine.

The fair features entertainment and music throughout the day, as well as on-site catering and a refreshment bar. Admission is free

L’événement Foire à l’Oignon Saint-Branchs Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme