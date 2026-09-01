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AGENDA · Avremesnil

Foire à tout Avremesnil

dimanche 13 septembre 2026 · Avremesnil

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue du Stade
Ville
76730 Avremesnil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Avremesnil

Foire à tout

Rue du Stade Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:50:00

Date(s) :
2026-09-13

FOIRE À TOUT D’AVREMESNIL 2026
Le Comité des Fêtes d’Avremesnil est heureux de vous inviter à sa traditionnelle Foire à Tout !
Les inscriptions sont ouvertes ! Réservez dès maintenant votre emplacement pour la Foire à Tout d’Avremesnil du dimanche 13 septembre 2026.
Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou que vous souhaitiez vendre les objets dont vous n’avez plus l’utilité, nous vous attendons nombreux pour partager une journée conviviale.
Lieu
Parking de la Salle Bernard Fournier, Salle des Fêtes et Rue du Stade.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez réserver votre emplacement en ligne grâce au lien ci dessous
https://www.helloasso.com/…/evenements/foire-a-tout-2026-2
➡️ Vous ne souhaitez pas réserver en ligne ? Aucun problème !
Envoyez nous un message via Messenger sur notre page Facebook et nous vous expliquerons la procédure à suivre   .

Rue du Stade Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 71 46 29 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Avremesnil a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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