Informations pratiques

Avremesnil

Foire à tout

Rue du Stade Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:50:00

Date(s) :

2026-09-13

FOIRE À TOUT D’AVREMESNIL 2026

Le Comité des Fêtes d’Avremesnil est heureux de vous inviter à sa traditionnelle Foire à Tout !

Les inscriptions sont ouvertes ! Réservez dès maintenant votre emplacement pour la Foire à Tout d’Avremesnil du dimanche 13 septembre 2026.

Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires ou que vous souhaitiez vendre les objets dont vous n’avez plus l’utilité, nous vous attendons nombreux pour partager une journée conviviale.

Lieu

Parking de la Salle Bernard Fournier, Salle des Fêtes et Rue du Stade.

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez réserver votre emplacement en ligne grâce au lien ci dessous

https://www.helloasso.com/…/evenements/foire-a-tout-2026-2

➡️ Vous ne souhaitez pas réserver en ligne ? Aucun problème !

Envoyez nous un message via Messenger sur notre page Facebook et nous vous expliquerons la procédure à suivre .

Rue du Stade Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 71 46 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Avremesnil a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux