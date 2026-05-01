Foire à tout Blangy-le-Château
Foire à tout Blangy-le-Château vendredi 8 mai 2026.
Blangy-le-Château
Foire à tout
Le bourg Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Affaires et objets de seconde main
Ce sera le moment de faire des affaires. .
Le bourg Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 68 20 62 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout
Second-hand items
L’événement Foire à tout Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Blangy-le-Château (Calvados)
- Livres à vous Blangy-le-Château 9 mai 2026
- La Grande Dictée Vestiges du château Blangy-le-Château 9 mai 2026
- Les Balades du Jeudi Blangy-le-Château 4 juin 2026
- Blangy-le-Château danse le Rock’N’Roll Domaine du Lac Blangy-le-Château 6 juin 2026
- Visite guidée : découvrez les jardins privés de Blangy-le-Château, Place de la Poste, Blangy-le-Château 6 juin 2026