Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire à tout Blangy-le-Château

Foire à tout Blangy-le-Château vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 14130 Blangy-le-Château

Département : Calvados

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Blangy-le-Château

Foire à tout

Le bourg Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Affaires et objets de seconde main
Ce sera le moment de faire des affaires.   .

Le bourg Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 68 20 62 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

Second-hand items

L’événement Foire à tout Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Blangy-le-Château (Calvados)