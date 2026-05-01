Blangy-le-Château

Foire à tout

Le bourg Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Affaires et objets de seconde main

Ce sera le moment de faire des affaires. .

Le bourg Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 68 20 62 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

Second-hand items

L’événement Foire à tout Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme