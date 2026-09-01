Foire à tout Charleval Charleval
dimanche 27 septembre 2026 · Charleval
Informations pratiques
Charleval
Foire à tout Charleval
Gr Grande Rue Charleval Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
[FOIRE À TOUT DE CHARLEVAL !] ️
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour l’incontournable Foire à Tout le Dimanche 27 Septembre, de 6H00 à 17H30, Grande Rue !
Objets anciens et antiquités, vêtements et jouets pour enfants, produits locaux et restauration, fête foraine et animations, il y en aura pour tous les goûts !
Chineurs amateurs ou confirmés, c’est à Charleval qu’il faudra se rendre.
On croise les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous !
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Foire à tout de Charleval 4€ le mètre
Grande Rue
Dimanche 29 septembre
☎️ Réservation au 06.56.89.81.92 pour vendre .
Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 56 89 81 92
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English : Foire à tout Charleval
L’événement Foire à tout Charleval Charleval a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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