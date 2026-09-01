Informations pratiques

Charleval

Foire à tout Charleval

Gr Grande Rue Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

[FOIRE À TOUT DE CHARLEVAL !] ️

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour l’incontournable Foire à Tout le Dimanche 27 Septembre, de 6H00 à 17H30, Grande Rue !

Objets anciens et antiquités, vêtements et jouets pour enfants, produits locaux et restauration, fête foraine et animations, il y en aura pour tous les goûts !

Chineurs amateurs ou confirmés, c’est à Charleval qu’il faudra se rendre.

On croise les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous !

—

Foire à tout de Charleval 4€ le mètre

Grande Rue

Dimanche 29 septembre

☎️ Réservation au 06.56.89.81.92 pour vendre .

Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 56 89 81 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout Charleval

L’événement Foire à tout Charleval Charleval a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle