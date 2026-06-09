Foire à tout du Boxing Club Beuzeville dimanche 2 août 2026.

Beuzeville

Foire à tout du Boxing Club

Rue de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Foire à tout organisée par le Boxing club de Beuzeville (BMCB)

Foire à tout organisée par le Boxing club de Beuzeville (BMCB) regroupant 150 exposants (alimentaire interdit, sauf autorisation spéciale)

Entrée libre et parking gratuit

Inscriptions obligatoires pour la tenue d’un stand entre le 01 et le 31 juillet 2026 auprès de l’Office de tourisme de Beuzeville .

Rue de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 billetterie@ot-honfleur.fr

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English : Foire à tout du Boxing Club

All-you-can-eat fair organised by the Beuzeville Boxing Club (BMCB)

L’événement Foire à tout du Boxing Club Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville