Jouons Ensemble ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville
Jouons Ensemble ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville jeudi 27 août 2026.
Beuzeville
Jouons Ensemble !
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
En famille, entre amis, ou en solo, venez vous installer tranquillement autour d’un bon jeu de société et partagez un moment de convivialité et de détente, dans la bonne humeur !
En famille, entre amis ou en solo, venez vous installer tranquillement autour d’un bon jeu de société et partagez un moment de convivialité et de détente, dans la bonne humeur !
C’est ouvert à tous adhérents ou non à la médiathèque, vous restez le temps que vous voulez.
Vous pouvez apporter vos jeux si vous le souhaitez pour les faire découvrir.
Quelques boissons et grignotage seront à disposition, vous pouvez aussi apporter quelques friandises !
Gratuit Sur réservation .
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
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English : Jouons Ensemble !
Whether you’re with family, friends or on your own, come and relax with a good board game and share a moment of fun and relaxation!
L’événement Jouons Ensemble ! Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-10 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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