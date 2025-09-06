Forum des associations de Beuzeville Rue d’Hailsham Beuzeville

Forum des associations de Beuzeville

Rue d’Hailsham Gymnase Henri Quillé Beuzeville Eure

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 15:30:00

2026-09-05

Quelle activité pour la rentrée ?

Le traditionnel Forum des Associations de Beuzeville vous permet de vous informer sur les différentes associations sportives, culturelles, artistiques…

Au gymnase Henri Quillé rue d’hailsham. .

Rue d'Hailsham Gymnase Henri Quillé Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Forum des associations de Beuzeville

What back-to-school activity?

German :

Welche Aktivität für den Schulanfang?

Italiano :

Quale attività per il rientro a scuola?

Espanol :

¿Qué actividad de vuelta al cole?

