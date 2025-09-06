Forum des associations de Beuzeville Rue d’Hailsham Beuzeville
Forum des associations de Beuzeville
Rue d’Hailsham Gymnase Henri Quillé Beuzeville Eure
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 15:30:00
2026-09-05
Quelle activité pour la rentrée ?
Le traditionnel Forum des Associations de Beuzeville vous permet de vous informer sur les différentes associations sportives, culturelles, artistiques…
Au gymnase Henri Quillé rue d’hailsham. .
Rue d’Hailsham Gymnase Henri Quillé Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
What back-to-school activity?
What back-to-school activity?
German :
Welche Aktivität für den Schulanfang?
Italiano :
Quale attività per il rientro a scuola?
Espanol :
¿Qué actividad de vuelta al cole?
L’événement Forum des associations de Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-17 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville