Beuzeville

Les Auzerais, de la Normandie à la Californie

Médiathèque de Beuzeville Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir une étonnante histoire locale qui traverse les océans. Une histoire d’aventure, d’ambition et de destin, entre Beuzeville et la Californie !

Venez découvrir une étonnante histoire locale qui traverse les océans.

Au XIXᵉ siècle, deux jeunes hommes originaires du pays de Beuzeville, Jean-Louis et Édouard Auzerais, quittent la Normandie pour rejoindre la Californie au moment de la ruée vers l’or.

Simples fils de cultivateurs et de marchands de bestiaux, ils vont bâtir à San José une véritable réussite commerciale, jusqu’à devenir des figures importantes du développement de la ville.

À travers archives, anecdotes et documents historiques, cette conférence retrace le parcours fascinant de cette famille normande partie tenter sa chance dans le Nouveau Monde.

Une histoire d’aventure, d’ambition et de destin, entre Beuzeville et la Californie ! .

Médiathèque de Beuzeville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

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English : Les Auzerais, de la Normandie à la Californie

Come and discover an astonishing local story that crosses the oceans. A story of adventure, ambition and destiny, between Beuzeville and California!

L’événement Les Auzerais, de la Normandie à la Californie Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville