Exposition atelier Art’bramains Atelier Art’bramains Beuzeville
Exposition atelier Art’bramains Atelier Art’bramains Beuzeville samedi 23 mai 2026.
Beuzeville
Exposition atelier Art’bramains
Atelier Art’bramains 74 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Notre atelier Art’bramains, présentera les travaux de ses élèves, enfants et adultes ainsi que ceux de l’école élémentaire de Fiquefleur, au cours d’une grande exposition à la Cidrerie de Beuzeville.
Le vernissage a lieu le mercredi 20 mai à 18h30.
Notre atelier Art’bramains, présentera les travaux de ses élèves, enfants et adultes ainsi que ceux de l’école élémentaire de Fiquefleur, au cours d’une grande exposition à la Cidrerie de Beuzeville.
Elle aura lieu du samedi 23 au Lundi 25 mai de 10h à 18h.
Le vernissage a lieu le mercredi 20 mai à 18h30. .
Atelier Art’bramains 74 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 11 91 artbramains@yahoo.fr
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English : Exposition atelier Art’bramains
Our Art’bramains workshop will be presenting the work of its pupils, children and adults, as well as that of the Fiquefleur primary schools, at a major exhibition at the Cidrerie in Beuzeville.
The preview takes place on Wednesday 20 May at 6.30pm.
L’événement Exposition atelier Art’bramains Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Honfleur-Beuzeville
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