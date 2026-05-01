Exposition atelier Art’bramains Atelier Art’bramains Beuzeville

Beuzeville

Exposition atelier Art’bramains

Atelier Art’bramains 74 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Notre atelier Art’bramains, présentera les travaux de ses élèves, enfants et adultes ainsi que ceux de l’école élémentaire de Fiquefleur, au cours d’une grande exposition à la Cidrerie de Beuzeville.

Le vernissage a lieu le mercredi 20 mai à 18h30.

Notre atelier Art’bramains, présentera les travaux de ses élèves, enfants et adultes ainsi que ceux de l’école élémentaire de Fiquefleur, au cours d’une grande exposition à la Cidrerie de Beuzeville.

Elle aura lieu du samedi 23 au Lundi 25 mai de 10h à 18h.

Le vernissage a lieu le mercredi 20 mai à 18h30. .

Atelier Art’bramains 74 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 11 91 artbramains@yahoo.fr

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English : Exposition atelier Art’bramains

Our Art’bramains workshop will be presenting the work of its pupils, children and adults, as well as that of the Fiquefleur primary schools, at a major exhibition at the Cidrerie in Beuzeville.

The preview takes place on Wednesday 20 May at 6.30pm.

L’événement Exposition atelier Art’bramains Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Honfleur-Beuzeville