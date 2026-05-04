Théâtre Le Grimoire du collège La Halle au blé Beuzeville

Beuzeville

Théâtre Le Grimoire du collège

La Halle au blé 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Grimoire du collège d’après Géraldine Menuet. Mise en scène et adaptation de Marion Disaro.

Le Grimoire du collège d’après Géraldine Menuet

Mise en scène et adaptation de Marion Disaro

Avec Lily, Inès, Chloé, Maëlia, Corentin, Soline, Ambre, Maëlle, Emma

Esabe Expression scénique artistique Bien être

Entrée libre

Participation libre et nécessaire .

La Halle au blé 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie

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English : Théâtre Le Grimoire du collège

Le Grimoire du collège by Géraldine Menuet. Directed and adapted by Marion Disaro.

L’événement Théâtre Le Grimoire du collège Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville