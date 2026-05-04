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Théâtre Le Grimoire du collège La Halle au blé Beuzeville

Théâtre Le Grimoire du collège La Halle au blé Beuzeville dimanche 14 juin 2026.

Lieu : La Halle au blé

Adresse : 45 Rue Louis Pasteur

Ville : 27210 Beuzeville

Département : Eure

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Beuzeville

Théâtre Le Grimoire du collège

La Halle au blé 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Grimoire du collège d’après Géraldine Menuet. Mise en scène et adaptation de Marion Disaro.
Le Grimoire du collège d’après Géraldine Menuet
Mise en scène et adaptation de Marion Disaro
Avec Lily, Inès, Chloé, Maëlia, Corentin, Soline, Ambre, Maëlle, Emma
Esabe Expression scénique artistique Bien être

Entrée libre
Participation libre et nécessaire   .

La Halle au blé 45 Rue Louis Pasteur Beuzeville 27210 Eure Normandie  

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English : Théâtre Le Grimoire du collège

Le Grimoire du collège by Géraldine Menuet. Directed and adapted by Marion Disaro.

L’événement Théâtre Le Grimoire du collège Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Honfleur-Beuzeville

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