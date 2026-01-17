L’allaitement, mieux comprendre, gérer, s’adapter ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Beuzeville

L’allaitement, mieux comprendre, gérer, s’adapter !

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Au cours de cette soirée, Brigitte Doussin, consultante lactation, abordera tous ces sujets et sera là pour répondre à vos questions.

Dans une ambiance conviviale, venez vous informer, échanger, partager !

Soirée proposée en partenariat avec le RPE de Beuzeville.

L’allaitement ! Vous connaissez ?

Vous hésitez ? Vous avez envie, mais… ?

Vous allaitez et bientôt la reprise du travail …

Vous accueillez un enfant allaité ?

Au cours de cette soirée, Brigitte Doussin, consultante lactation, abordera tous ces sujets et sera là pour répondre à vos questions.

Dans une ambiance conviviale, venez vous informer, échanger, partager !

Soirée proposée en partenariat avec le RPE de Beuzeville. .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

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English : L’allaitement, mieux comprendre, gérer, s’adapter !

During the evening, Brigitte Doussin, lactation consultant, will address all these subjects and be on hand to answer your questions.

Come and find out more, exchange ideas and share your experiences in a friendly atmosphere!

This evening is organised in partnership with the RPE Beuzeville.

L’événement L’allaitement, mieux comprendre, gérer, s’adapter ! Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville