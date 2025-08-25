La Cidrerie Concert « Bouche Bée » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Concert « Bouche Bée » Rue de la Libération Beuzeville vendredi 5 juin 2026.

La Cidrerie Concert « Bouche Bée »

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Cie Répète Un Peu Pour Voir

Un spectacle polyphonique mouvementé, où tous les styles musicaux se conjuguent a cappella, mêlant Anne Sylvestre, Simon & Garfunkel, Piazzolla, Clara Ysé… et bien d’autres ! Bouche bée se déploie dans une configuration mouvante, où le public est invité à se déplacer en fonction des propositions sonores et visuelles. La compagnie continue ses recherches sur les correspondances ou interférences entre l’ouïe et la vue, notamment via la langue des signes et le chansigne. L’écoute et l’entente peuvent naître du regard, alors… peut-on voir la musique ? Quels que soient vos sens les plus affûtés, plongez dans le bain !

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA FIN DE CETTE SAISON CULTURELLE RICHE EN ÉMOTIONS ! POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE DÈS 19 H.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

