Atelier généalogie Ascendance et descendance de Guillaume Le Conquérant Médiathèque de Beuzeville Beuzeville
Atelier généalogie Ascendance et descendance de Guillaume Le Conquérant Médiathèque de Beuzeville Beuzeville samedi 13 juin 2026.
Beuzeville
Atelier généalogie Ascendance et descendance de Guillaume Le Conquérant
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Ce rendez-vous aura plus la forme d’une conférence où Hélène vous présentera la lignée de Guillaume Le Conquérant. Peut-être découvrirez-vous un lien de parenté !
Ce rendez-vous aura plus la forme d’une conférence où Hélène vous présentera la lignée de Guillaume Le Conquérant. Mêlant Histoire et astuces pour des recherches plus anciennes, venez découvrir cette famille de notre histoire normande.
Peut-être découvrirez-vous un lien de parenté !
Et tout cela en toute convivialité ! .
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
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English : Atelier généalogie Ascendance et descendance de Guillaume Le Conquérant
This event will take the form of a lecture in which Hélène will introduce you to the lineage of William the Conqueror. Perhaps you’ll discover a family link!
L’événement Atelier généalogie Ascendance et descendance de Guillaume Le Conquérant Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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