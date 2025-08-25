La Cidrerie Théâtre Molière « La Vocation » Rue de la Libération Beuzeville

La Cidrerie Théâtre Molière « La Vocation » Rue de la Libération Beuzeville samedi 30 mai 2026.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Cie Les Incomestibles

Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble avoir un destin tout tracé il sera tapissier du roi comme son père et son grand-père avant lui. Pourtant le jeune homme brûle d’une passion dévorante le théâtre. Il rêve de devenir un grand tragédien. Dans cet épisode, nous suivrons Molière de ses débuts difficiles jusqu’à ses premiers succès. Comment faire accepter sa vocation à son père ? Pourquoi le succès n’est-il pas au rendez-vous ? Doit-il renoncer à la tragédie et accepter sa prédisposition pour la comédie ? C

e premier épisode est joué en plein air, au cœur des villes et villages, comme le faisaient Molière et sa troupe pendant ses treize années en province.

Notre volonté est d’interroger le théâtre populaire, de s’inspirer des formes traditionnelles en les confrontant à notre modernité.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie

Cie Les Incomestibles

Cie Les Incomestibles

Cie Les Incomestibles

Cie Les Incomestibles

