Beuzeville

Course de voitures à pédales

Rue de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La course de voitures à pédales est de retour pour une troisième édition à Beuzeville !

Le samedi 23 mai, vous pourrez applaudir les pilotes dans le centre ville présentation des équipes à 16h30 puis départ de la course à 17h30. Le tracé sera le même que les années précédentes, autour de l’église

La course de voitures à pédales est de retour pour une troisième édition à Beuzeville !

Le samedi 23 mai, vous pourrez applaudir les pilotes dans le centre ville présentation des équipes à 16h30 puis départ de la course à 17h30. Le tracé sera le même que les années précédentes, autour de l’église et de la place de la République.

Des interdictions de stationnement et de circulation sont prévues

– Stationnement interdit sur la place de la République, rue Constant Fouché, rue des Anciens d’AfN, place du Général Leclerc.

– Circulation interdite dans le secteur le samedi 23 mai. .

Rue de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

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English : Course de voitures à pédales

The pedal car race is back for a third year in Beuzeville!

On Saturday 23 May, you’ll be able to cheer on the drivers in the town centre: presentation of the teams at 4.30pm, followed by the start of the race at 5.30pm. The route will be the same as in previous years, around the church.

L’événement Course de voitures à pédales Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville