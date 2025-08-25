La Cidrerie Concert MAAAR Rue de la Libération Beuzeville

mercredi 20 mai 2026.

La Cidrerie Concert MAAAR

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Musique

MAAAR, trois voyelles pour trois voix, Elsa, Charlotte, Rebecca, l'histoire d'une rencontre fluide et explosive sur les chemins de la musique. Un trio, une triade plutôt, atypique, frontale, percussive. Détournant en effet les canons du trio féminin, les attendus d'une formation polyphonique, les timbres et personnalités très marquées des trois chanteuses s'ajustent sur le fil pour tisser en plusieurs langues, sur plusieurs rythmes, une étrange matière sonore. Quand ce ne sont pas les voix, ce sont les pieds et les mains qui martèlent, pour nous ancrer en terre et cheviller l'âme au corps, une bonne fois pour toutes.

Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 36

English : La Cidrerie Concert MAAAR

German :

Italiano :

Espanol :

