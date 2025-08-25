La Cidrerie Danse jeune public « Graph » Rue de la Libération Beuzeville
La Cidrerie Danse jeune public « Graph » Rue de la Libération Beuzeville mercredi 13 mai 2026.
Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville Eure
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13
2026-05-13
Cie Sac De Nœuds
Un grand lé de papier blanc posé au sol accueille deux interprètes le temps d’une danse chorégraphite . Les danseuses investissent l’espace de la page blanche, utilisant différents matériaux comme prolongement de leur corps et laissant des traces. Cette pièce mêlant danse et graphisme, amène le jeune enfant à vivre des expériences sensorielles qui font écho à son désir d’exploration et de découverte. Au-delà du travail graphique, ce duo parle du rapport à l’autre dans ses similitudes ou ses différences, dans le refus ou l’acceptation.
Danse jeune public à partir de 18 mois
Rue de la Libération La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
