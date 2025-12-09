Le Rendez-Vous des Savoir-Faire Beuzeville

Le Rendez-Vous des Savoir-Faire

Place de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Une journée au cœur du bourg de Beuzeville pour vous faire découvrir nos artisans, artistes, créateurs et producteurs locaux.

Cet événement exceptionnel met à l’honneur les talents locaux et le patrimoine artisanal à travers une journée dédiée à la découverte, l’échange et l’inspiration.

Venez à la rencontre d’artisans passionnés et explorez des créations uniques gastronomie, artisanat, producteurs normands, décoration et bien plus encore. Profitez d’une ambiance conviviale et festive au son de la batucada où savoir-faire traditionnels et créativité contemporaine se rencontrent.

Programme 2026 à venir. .

Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 serviceevenementiel@ot-honfleur.fr

English : Le Rendez-Vous des Savoir-Faire

A day in the heart of Beuzeville to discover our local craftsmen, artists, creators and producers.

