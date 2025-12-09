Le Rendez-Vous des Savoir-Faire Beuzeville
Le Rendez-Vous des Savoir-Faire Beuzeville vendredi 8 mai 2026.
Le Rendez-Vous des Savoir-Faire
Place de la République Beuzeville Eure
Une journée au cœur du bourg de Beuzeville pour vous faire découvrir nos artisans, artistes, créateurs et producteurs locaux.
Cet événement exceptionnel met à l’honneur les talents locaux et le patrimoine artisanal à travers une journée dédiée à la découverte, l’échange et l’inspiration.
Venez à la rencontre d’artisans passionnés et explorez des créations uniques gastronomie, artisanat, producteurs normands, décoration et bien plus encore. Profitez d’une ambiance conviviale et festive au son de la batucada où savoir-faire traditionnels et créativité contemporaine se rencontrent.
Programme 2026 à venir. .
Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10 serviceevenementiel@ot-honfleur.fr
English : Le Rendez-Vous des Savoir-Faire
A day in the heart of Beuzeville to discover our local craftsmen, artists, creators and producers.
