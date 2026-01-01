De fil en aiguille Beuzeville

De fil en aiguille

Venez partager votre passion des travaux de fil tricot, crochet, broderie, canevas, tricotins…

Suite à notre rencontre avec Jennifer, passionnée de broderie, tricot …et surtout avec son envie de partager, nous vous invitons à venir la rejoindre le samedi matin, à la Médiathèque entre 10h30 et 12h avec vos ouvrages en cours, vos idées, ou tout simplement avec votre envie de débuter …Vous ne savez pas tricoter, broder mais vous voulez apprendre. Venez ! Ces RDV sont aussi pour cela !

Les RDV De fil en aiguille sont gratuits, aucune obligation de venir chaque mois, les seules obligations, ce sont la bienveillance et la convivialité, mais pensez à RÉSERVER ! .

Come and share your passion for yarn work: knitting, crochet, embroidery, canvas, knitting…

