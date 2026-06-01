Journée Boxe à Beuzeville Beuzeville
Journée Boxe à Beuzeville Beuzeville samedi 13 juin 2026.
Beuzeville
Journée Boxe à Beuzeville
Rue Constant Fouché Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Championnat de boxe
Samedi 13 juin, en plein centre-ville de Beuzeville, le BMCB Beuzeville vous donne rendez-vous pour une grande Journée Boxe !
La boxe éducative sera mise à l’honneur tout au long de l’après-midi.
Venez nombreux encourager les jeunes champions de notre club et partager un moment convivial autour de notre passion !
Nous invitons également les anciens champions du club à être présents afin de remettre les récompenses aux jeunes boxeurs après chaque assaut. .
Rue Constant Fouché Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 27 48 08 15 athman.bmcb@sfr.fr
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English : Journée Boxe à Beuzeville
Boxing Championship
L’événement Journée Boxe à Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-29 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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