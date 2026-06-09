Open de Normandie de javelot tir sur cible Gymnase André Quillé Beuzeville samedi 20 juin 2026.

Beuzeville

Open de Normandie de javelot tir sur cible

Gymnase André Quillé 150 Rue d’Hailsham Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Première édition de l’Open de Normandie de javelot tir sur cible, qui se déroulera le 20 juin 2026 à Beuzeville, par le Beuzeville Javelot Club

Première édition de l’Open de Normandie de javelot tir sur cible, qui se déroulera le 20 juin 2026 à Beuzeville, par le Beuzeville Javelot Club

Cette manifestation a pour objectif de réunir sportifs, visiteurs et familles dans une ambiance conviviale, tout en contribuant à la promotion du territoire normand ! .

Gymnase André Quillé 150 Rue d’Hailsham Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 7 86 05 51 66 beuzevillejavelotclub@gmail.com

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English : Open de Normandie de javelot tir sur cible

First edition of the Normandy Open javelin target shooting event, to be held on 20 June 2026 in Beuzeville, by the Beuzeville Javelot Club

L’événement Open de Normandie de javelot tir sur cible Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville