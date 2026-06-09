Vide-grenier Beuzeville
Vide-grenier Beuzeville dimanche 14 juin 2026.
Beuzeville
Vide-grenier
Rue Pierre Mendès France Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Une brocante vide-greniers se tiendra le dimanche 15 juin de 7 h à 18 h. Restauration sur place.
Une brocante vide-greniers se tiendra le dimanche 15 juin de 7 h à 18 h.
Restauration sur place. .
Rue Pierre Mendès France Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 03 06 94 83
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English : Vide-grenier
A flea market and garage sale will be held on Sunday 15 June from 7 am to 6 pm. Catering on site.
L’événement Vide-grenier Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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