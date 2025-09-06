Fête foraine de Beuzeville Beuzeville
vendredi 21 août 2026 · Beuzeville
Informations pratiques
Beuzeville
Fête foraine de Beuzeville
Centre ville Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Du vendredi 21 au lundi 24 août inclus, la fête foraine fait son grand retour à Beuzeville, sur la grande place au cœur du bourg.
Au programme
SURF ♀️
AUTO TAMPONNEUSE
TIR À LA CARABINE
MACHINE A PIÈCES
PÊCHE AU CANARD
CHAMBOULE TOUT
TRAMPOLINE
STAND DE PELUCHE
On vous espère très nombreux et on vous réserve d autres surprises….! .
Centre ville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
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English : Fête foraine de Beuzeville
L’événement Fête foraine de Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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