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AGENDA · Beuzeville

Fête foraine de Beuzeville Beuzeville

vendredi 21 août 2026 · Beuzeville

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Adresse
Centre ville
Ville
27210 Beuzeville
Département
Eure
Tarif

Beuzeville

Fête foraine de Beuzeville

Centre ville Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-21

Du vendredi 21 au lundi 24 août inclus, la fête foraine fait son grand retour à Beuzeville, sur la grande place au cœur du bourg.

Au programme

SURF ‍♀️
AUTO TAMPONNEUSE
TIR À LA CARABINE
MACHINE A PIÈCES
PÊCHE AU CANARD
CHAMBOULE TOUT
TRAMPOLINE
STAND DE PELUCHE

On vous espère très nombreux et on vous réserve d autres surprises….!   .

Centre ville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40 

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English : Fête foraine de Beuzeville

L’événement Fête foraine de Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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