Informations pratiques

Beuzeville

Fête foraine de Beuzeville

Centre ville Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Du vendredi 21 au lundi 24 août inclus, la fête foraine fait son grand retour à Beuzeville, sur la grande place au cœur du bourg.

Au programme

SURF ‍♀️

AUTO TAMPONNEUSE

TIR À LA CARABINE

MACHINE A PIÈCES

PÊCHE AU CANARD

CHAMBOULE TOUT

TRAMPOLINE

STAND DE PELUCHE

On vous espère très nombreux et on vous réserve d autres surprises….! .

Centre ville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

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English : Fête foraine de Beuzeville

L’événement Fête foraine de Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2026-07-21 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville