Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville

ZAC 2 Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Organisé par l’association Beuzeville roule des mécaniques

8ème rassemblement de véhicules anciens

Auto, moto, camion, tracteur

5ème bourse aux pièces

évènement organisé par Beuzeville Roule des mécaniques

Près de 200 véhicules attendus.

Entrée gratuite et restauration sur place

Balade à 9h

Expo dès 11h .

ZAC 2 Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville

Organized by the association Beuzeville roule des mécaniques

German :

Organisiert von der Vereinigung Beuzeville roule des mécaniques

Italiano :

Organizzato dall’associazione Beuzeville roule des mécaniques

Espanol :

Organizado por la asociación Beuzeville roule des mécaniques

L’événement Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-17 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville