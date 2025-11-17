Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville Beuzeville
Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville Beuzeville dimanche 6 septembre 2026.
Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville
ZAC 2 Beuzeville Eure
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Organisé par l’association Beuzeville roule des mécaniques
8ème rassemblement de véhicules anciens
Auto, moto, camion, tracteur
5ème bourse aux pièces
évènement organisé par Beuzeville Roule des mécaniques
Près de 200 véhicules attendus.
Entrée gratuite et restauration sur place
Balade à 9h
Expo dès 11h .
ZAC 2 Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
English : Rassemblement de véhicules anciens à Beuzeville
Organized by the association Beuzeville roule des mécaniques
German :
Organisiert von der Vereinigung Beuzeville roule des mécaniques
Italiano :
Organizzato dall’associazione Beuzeville roule des mécaniques
Espanol :
Organizado por la asociación Beuzeville roule des mécaniques
