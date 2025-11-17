Fête de la Nature et du jardin Beuzeville

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Nature et du jardin

La Cidrerie Beuzeville Eure

Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

2026-09-13

La nature et le jardin à l’honneur
Vente de plantes et légumes (particuliers), expositions…
Ateliers gratuits pour les enfants

RDV à La Cidrerie de Beuzeville
Organisé par la municipalité   .

La Cidrerie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 41 62 94 

English : Fête de la Nature et du jardin

Nature and the garden in the spotlight

German :

Natur und Garten im Mittelpunkt

Italiano :

La natura e il giardino sotto i riflettori

Espanol :

La naturaleza y el jardín en el punto de mira

