L’Orchestre de l’Opéra de Rouen en concert Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

L’Orchestre de l’Opéra de Rouen en concert

Eglise Saint Hélier Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Comme chaque année, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen offre un instant suspendu aux beuzevillais dans l’église Saint Hélier.

Retrouvez l’orchestre de l’Opéra de Rouen en concert à l’église de Beuzeville!

Et si Mozart, le plus viennois des compositeurs, avait aussi le cœur parisien ?

C’est ce que suggère ce programme festif et lumineux, conçu comme un clin d’œil au séjour du jeune Mozart à Paris en 1778. Il y compose plusieurs œuvres majeures pour flûte, dont deux concertos et la célèbre symphonie dite de Paris . Portée par la flûtiste Mathilde Calderini, cette tournée de rentrée de l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen fait dialoguer Mozart avec ceux qu’il a inspirés deux siècles plus tard. Reynaldo Hahn, dans l’ouverture de Mozart, comédie musicale coécrite avec Sacha Guitry, évoque avec malice les fastes d’un XVIIIe siècle rêvé. Quant à Jacques Ibert, il rend un hommage aussi spirituel que sincère dans un rondo étincelant. De la grâce classique à l’élégance moderne, ce concert est une promenade musicale légère et joyeuse, dans les rues d’un Paris éternel.

Durée 1h15

Rendez-vous Église Saint-Hélier, Place du Général Leclerc, 27210 Beuzeville

Un justificatif vous sera demandé pour les tarifs réduits et les gratuités.

Dans une démarche de développement durable, l’impression du billet n’est pas obligatoire. Vous pourrez présenter votre e-billet depuis votre smartphone. .

Eglise Saint Hélier Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 72 10

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English : L’Orchestre de l’Opéra de Rouen en concert

Like every year, the Rouen Opera Orchestra offers the people of Beuzevilliers a moment of suspension in the church of Saint Hélier.

L’événement L’Orchestre de l’Opéra de Rouen en concert Beuzeville a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville