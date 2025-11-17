Salon de l’été Exposition Beuzeville

Salon de l’été Exposition

Place du Général de Gaulle Beuzeville Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

2026-07-25

Exposition de peintures et sculptures

Le Salon d’été est de depuis vingt-cinq ans un rendez-vous incontournable de la saison estivale. Une vingtaine de peintres exposera dans la salle du conseil municipal. Comme chaque année, le prix de la ville sera décerné à l’un des exposants.

Entrée libre .

Place du Général de Gaulle Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Salon de l’été Exposition

Exhibition of paintings and sculptures

German :

Ausstellung von Gemälden und Skulpturen

Italiano :

Mostra di dipinti e sculture

Espanol :

Exposición de pinturas y esculturas

