Salon de l’été Exposition Beuzeville
Salon de l’été Exposition Beuzeville samedi 25 juillet 2026.
Salon de l’été Exposition
Place du Général de Gaulle Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de peintures et sculptures
Le Salon d’été est de depuis vingt-cinq ans un rendez-vous incontournable de la saison estivale. Une vingtaine de peintres exposera dans la salle du conseil municipal. Comme chaque année, le prix de la ville sera décerné à l’un des exposants.
Entrée libre .
Place du Général de Gaulle Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
English : Salon de l’été Exposition
Exhibition of paintings and sculptures
German :
Ausstellung von Gemälden und Skulpturen
Italiano :
Mostra di dipinti e sculture
Espanol :
Exposición de pinturas y esculturas
L’événement Salon de l’été Exposition Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-17 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville