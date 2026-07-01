AGENDA · Poullaouen
Foire à tout Poullaouen
dimanche 26 juillet 2026 · Poullaouen
Informations pratiques
Poullaouen
Foire à tout
Poullaouen Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Foire à tout !
3€ le mètre.
Restauration et buvette sur place.
Organisé par le Comité des fêtes .
Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 82 27 90 26
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English :
L’événement Foire à tout Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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