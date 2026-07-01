Informations pratiques

Poullaouen

Foire à tout

Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Foire à tout !

3€ le mètre.

Restauration et buvette sur place.

Organisé par le Comité des fêtes .

Poullaouen 29690 Finistère Bretagne +33 6 82 27 90 26

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English :

L’événement Foire à tout Poullaouen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée