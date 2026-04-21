Foire agricole de Baraqueville Baraqueville
Foire agricole de Baraqueville Baraqueville samedi 2 mai 2026.
Baraqueville
Foire agricole de Baraqueville
Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Voilà 71 ans que la Foire de Baraqueville fait battre le cœur du Ségala… et 2026 ne fera pas exception !
Retrouvez-nous les 2 et 3 Mai pour un week-end fidèle à nos traditions et tourné vers l’avenir.
Le programme en un coup d’œil
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 MAI L’ADN Agricole. Tout le week-end, profitez de la grande exposition de matériel, rencontrez les concessionnaires et découvrez les dernières innovations.
SAMEDI SOIR La fête continue ! Rejoignez-nous pour la grande soirée de la Foire repas convivial et animations pour célébrer ensemble.
DIMANCHE 3 MAI (Le Grand Jour) La Fête pour tous ! C’est uniquement le dimanche que la foire prend sa dimension XXL grand déballage forain, marché, animations et foule dans les rues !
On compte sur vous pour faire perdurer l’histoire ! .
Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 7 61 45 25 02 contact@foirebaraqueville.fr
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English :
For 71 years, the Foire de Baraqueville has been the heartbeat of the Ségala region… and 2026 will be no exception!
Join us on May 2 and 3 for a weekend of traditional, forward-looking entertainment.
L’événement Foire agricole de Baraqueville Baraqueville a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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