Pêche Plan d’eau du Val de Lenne Baraqueville Aveyron
Pêche Plan d’eau du Val de Lenne Baraqueville Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Pêche Plan d’eau du Val de Lenne
Pêche Plan d’eau du Val de Lenne Route de Vors 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Proche du centre de Baraqueville, ce lac aménagé est un endroit agréable pour vous adonner à votre passion.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fishing Lake Val de Lenne
Close to Baraqueville town centre, this landscaped lake is a lovely spot to devote yourself to your passion.
Deutsch :
In der Nähe des Zentrums von Baraqueville ist dieser angelegte See ein angenehmer Ort, an dem Sie Ihrer Leidenschaft nachgehen können.
Italiano :
Vicino al centro di Baraqueville, questo lago paesaggistico è un luogo piacevole in cui abbandonarsi alle proprie passioni.
Español :
Cerca del centro de Baraqueville, este lago ajardinado es un lugar agradable para dar rienda suelta a su pasión.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-22 par ADT Aveyron