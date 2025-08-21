Pêche Plan d’eau du Val de Lenne Baraqueville Aveyron

Pêche Plan d’eau du Val de Lenne

Pêche Plan d’eau du Val de Lenne Route de Vors 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie

Proche du centre de Baraqueville, ce lac aménagé est un endroit agréable pour vous adonner à votre passion.

English : Fishing Lake Val de Lenne

Close to Baraqueville town centre, this landscaped lake is a lovely spot to devote yourself to your passion.

Deutsch :

In der Nähe des Zentrums von Baraqueville ist dieser angelegte See ein angenehmer Ort, an dem Sie Ihrer Leidenschaft nachgehen können.

Italiano :

Vicino al centro di Baraqueville, questo lago paesaggistico è un luogo piacevole in cui abbandonarsi alle proprie passioni.

Español :

Cerca del centro de Baraqueville, este lago ajardinado es un lugar agradable para dar rienda suelta a su pasión.

