Baraqueville

Les 4 saisons de mes 5 ans

42 rue de la mairie Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Les 4 saisons de mes 5 ans par la compagnie ôRrageuse.

Spectacle à la croisée du théâtre, de la musique et des arts visuels qui raconte l’histoire d’un petite fille qui décide de se souvenir de tout pour son grand-père qui est atteint d’Alzheimer. Cette création rend hommage à la transmission et à l’amour.

+ ATELIER ARTISTIQUE en lien avec le spectacle 8 .

42 rue de la mairie Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les 4 saisons de mes 5 ans (The 4 seasons of my 5 years) by compagnie ôRrageuse.

L’événement Les 4 saisons de mes 5 ans Baraqueville a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)