Les 4 saisons de mes 5 ans Baraqueville
Les 4 saisons de mes 5 ans Baraqueville mercredi 22 avril 2026.
Baraqueville
Les 4 saisons de mes 5 ans
42 rue de la mairie Baraqueville Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Les 4 saisons de mes 5 ans par la compagnie ôRrageuse.
Spectacle à la croisée du théâtre, de la musique et des arts visuels qui raconte l’histoire d’un petite fille qui décide de se souvenir de tout pour son grand-père qui est atteint d’Alzheimer. Cette création rend hommage à la transmission et à l’amour.
+ ATELIER ARTISTIQUE en lien avec le spectacle 8 .
42 rue de la mairie Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr
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English :
Les 4 saisons de mes 5 ans (The 4 seasons of my 5 years) by compagnie ôRrageuse.
L’événement Les 4 saisons de mes 5 ans Baraqueville a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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