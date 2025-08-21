Circuit vélo-route « Calmont-de-Plancatge » Baraqueville Aveyron
Circuit vélo-route « Calmont-de-Plancatge » Baraqueville Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Circuit vélo-route Calmont-de-Plancatge
Circuit vélo-route Calmont-de-Plancatge Avenue du centre 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Pédalez vers une ancienne seigneurie !
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pedal your way to an ancient seigniory!
Deutsch :
Radeln Sie zu einer alten Herrschaft!
Italiano :
Pedalate verso un’antica signoria!
Español :
¡Pedalea hasta un antiguo señorío!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par ADT Aveyron